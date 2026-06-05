Ταρέμι: «Δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι της ειρήνης μέσα από το ποδόσφαιρο, καθήκον να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους»

Στο τηλεοπτικό δίκτυο «Al Jazeera» μίλησε ο Ταρέμι κάνοντας σαφές πως οι παίκτες είναι επικεντρωμένοι στο να κάνουν τον λάο χαρούμενο και όχι στις πολεμικές διαμάχες.

Αν και υπήρχαν έντονες αμφιβολίες που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, η αποστολή της εθνικής ομάδας ταξίδεψε κανονικά στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να συμμετέχει στο Μουντιάλ 2026. Υπήρξαν βέβεαια και δυσκολίες καθώς η προετοιμασία της εθνικής Ιράν συνάντησε πρωτοφανή γραφειοκρατικά προβλήματα.

Ο φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή έδωσε μια συνέντευξη λίγο πριν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μίλησε για τη συμμετοχή της χώρας του στο Μουντιάλ. Όπως τόνισε σκοπός της ομάδας είναι να κάνει τον κόσμο χαρούμενο και η πολεμική διαμάχη είναι κάτι που δεν πρέπει να τους επηρεάζει.

«Πιστεύω ότι όσα συμβαίνουν εκτός της ομάδας δεν επηρεάζουν τους διεθνείς μας. Μέσα από το ποδόσφαιρο δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι της ειρήνης. Και οι υπόλοιπες ομάδες στον κόσμο πρέπει να ασχολούνται με την ειρήνη και τον σεβασμό και να δείχνουν την κουλτούρα τους. Αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα της FIFA, όπως ήταν και στο παρελθόν, και δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική στον αθλητισμό. Όταν μια χώρα θέλει να διοργανώσει ένα Μουντιάλ, πρέπει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Η πολιτική ήταν πάντα ξεχωριστή από τον αθλητισμό και έτσι πρέπει να παραμείνει. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, καθώς οι αγώνες έχουν 3-4 δισεκατομμύρια θεατές και μπορούν να προωθήσουν τον σεβασμό, την ειρήνη και την ηρεμία, μακριά από τον πόλεμο, για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το Ιράν» ανέφερε αρχικά ο 33χρονος φορ των Ερυθτρολεύκων.

For Iran, the road to the 2026 World Cup is about more than football. From security fears to the weight of a nation at war, Team Melli faces many challenges. In an exclusive interview, Mehdi Taremi speaks to @MissSamJohnson ahead of one of the most politically charged World Cups. pic.twitter.com/UtkKW6cjdH June 3, 2026

Ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε μιλώντας στην Σαμ Τζόνσον: «Πρέπει πάντα να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στη δουλειά μας. Καθήκον μας είναι να κάνουμε χαρούμενους τους ανθρώπους της χώρας μας μέσα από τις εμφανίσεις μας. Όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Ιράν ήταν πολύ άσχημα και δυσάρεστα, και όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Είναι αυτονόητο να μιλάμε για αυτό το θέμα, αφού όλοι έχουν ενημερωθεί για τα γεγονότα».

Να θυμίσουμε πως το Ιράν ήταν από τις πρώτες χώρες που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για Μουντιάλ και βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και την Νέα Ζηλανδία που έχει και το πρώτο ματς στις 16 Ιουνίου.