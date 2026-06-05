Γιάγια Τουρέ: Στο τελικό στάδιο για να αναλάβει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας
Πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Σλόβαν Μπρατισλάβας βρίσκεται πλέον ο άλλοτε άσος των γηπέδων, Γιάγια Τουρέ.
Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών έκαναν λόγο για έντονο ενδιαφέρον του συλλόγου από τη Σλοβακία προς το πρόσωπο του Ιβοριανού, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, όμως η υπόθεση φέρεται να προχώρησε πολύ γρήγορα.
Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Τουρέ θα βρεθεί σήμερα (5/6) στη χώρα (σσ Σλοβακία), προκειμένου να έχει τις τελικές συζητήσεις με τη Σλόβαν, πρωτού καθίσει στον πάγκο της, ως αντικαταστάτης του Βλάντιμιρ Βάις. Αν όλα κυλήσουν ομαλά και οι δυο πλευρές δώσουν τα χέρια, αυτή θα είναι η πρώτη δουλειά του 43χρονου, καθώς μέχρι στιγμής είχε βρεθεί σε διάφορα πόστα σε Ολίμπικ Ντόνετσκ, Άχματ Γκρόζνι, Τότεναμ, Σταντάρ Λιέγης και εθνική Σαουδικής Αραβίας,
Yaya Toure will arrive in Slovakia tomorrow to finalise a deal with Slovan Bratislava. https://t.co/8wG1OTxgV8— ... (@officialffsnews) June 4, 2026
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