Η Athens Kallithea κόλλησε στο 0-0 κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να φανεί αν θα χάσει και άλλο έδαφος από την κορυφή της Superleague 2.

Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η κορυφή της Superleague 2 από την Athens Kallithea, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-0) και έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση μακριά από τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διάθεση να απειλήσουν, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην εστία, έψαξε το γκολ της νίκης που θα την έβγαζε από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται αλλά εν τέλει οι δύο τους μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Θωμάι, Διαμαντάκος, Παπαγεωργίου (54′ Ουές), Καραμπάς (54′ Σλιμόν), Κάστρο (70′ Δρίτσας), Πίντσι, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους (82′ Γκόλιας), Φοφανά.

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης (65′ Σταματούλλας), Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Βιγιαφάνες (83′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (59′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Λόπεζ).

Η βαθμολογία

Μαρκό 29

ΑΕΛ Novibet 23

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Athens Kallithea 22

Πανιώνιος 21

Νίκη Βόλου 20

Ελλάς Σύρου 19

Πανσερραϊκός 16

Αστέρας Τρ. Β' 16

Πανθρακικός 14

Αναγ. Καρδίτσας 13

ΠΑΟΚ Β' 12

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 1926 9

ΠΑΣ Πύργος 9

Ολυμπιακός Β' 6

Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.