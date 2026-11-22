Αναγέννηση Καρδίτσας - Athens Kallithea: Κόλλησε στην Καρδίτσα
Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η κορυφή της Superleague 2 από την Athens Kallithea, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας (0-0) και έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση μακριά από τη νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη διάθεση να απειλήσουν, είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα αλλά η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν στην εστία, έψαξε το γκολ της νίκης που θα την έβγαζε από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται αλλά εν τέλει οι δύο τους μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Θωμάι, Διαμαντάκος, Παπαγεωργίου (54′ Ουές), Καραμπάς (54′ Σλιμόν), Κάστρο (70′ Δρίτσας), Πίντσι, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους (82′ Γκόλιας), Φοφανά.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές, Μλάντεν, Χουχούμης (65′ Σταματούλλας), Αναστασίου, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπαουτίστα, Βιγιαφάνες (83′ Κουρφαλίδης), Τσιριγώτης (59′ Ρόμο), Μανιάς (65′ Λόπεζ).
Η βαθμολογία
Μαρκό 29
ΑΕΛ Novibet 23
-----------------------
Athens Kallithea 22
Πανιώνιος 21
Νίκη Βόλου 20
Ελλάς Σύρου 19
Πανσερραϊκός 16
Αστέρας Τρ. Β' 16
Πανθρακικός 14
Αναγ. Καρδίτσας 13
ΠΑΟΚ Β' 12
Νέστος Χρυσ. 12
----------------------
Απ. Καλαμαριάς 1926 9
ΠΑΣ Πύργος 9
Ολυμπιακός Β' 6
Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση 4 βαθμών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.