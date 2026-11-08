Η Athens Kallithea πήρε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο, καθώς επικράτησε με 2-0 στο «Ελ Πάσο» και επέστρεψε στη δυάδα.

Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες και μια ήττα η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες και στη δυάδα! Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μετά τα ματς με Πανσερραϊκό και Νίκη Βόλου πήρε ακόμα ένα ντέρμπι στο «Ελ Πάσο», καθώς υπέταξε τον Πανιώνιο με 2-0.

Ο σύλλογος της Καλλιθέας ανέβηκε στους 20 βαθμούς και άφησε στο -1 την ΑΕΛ Novibet και στο -3 τον Ιστορικό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37', όταν ο αρχισκόρερ της ομάδας, Μιχάλης Μανιάς ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Πρεκατές. Η Athens Kallithea στο 57' διπλασίασε το προβάδισμα της με την προβολή του Μπαουτίστα.

Οι παίκτες του Μόρα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και διαφύλαξαν το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές (60′ λ.τ Φαϊτάκης), Μλάντεν, Χουχούμης, Αναστασίου, Προβυδάκης (90+1′ Πανάγου), b, Μπαουτίστα, Κουρφαλίδης (59′ Σταματούλας), Μανιάς (75′ Τσιριγώτης), Ρομό (74′ Βιγιαφάνες).

Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο (74′ Χριστόπουλος), Βενάρδος, Παυλόπουλος (46′ Μπαϊραμίδης), Λιάσος, Χατζηστραβός (31′ λ.τ Ντίας), Ταβάρες (74′ Μόρσεϊ), Μούργος (60′ Μάναλης), Σομπρίνο.