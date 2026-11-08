Athens Kallithea - Πανιώνιος 2-0: Πήρε ακόμα ένα ντέρμπι και επέστρεψε στη δυάδα!
Μετά από τρεις αγωνιστικές με δυο ισοπαλίες και μια ήττα η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες και στη δυάδα! Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα μετά τα ματς με Πανσερραϊκό και Νίκη Βόλου πήρε ακόμα ένα ντέρμπι στο «Ελ Πάσο», καθώς υπέταξε τον Πανιώνιο με 2-0.
Ο σύλλογος της Καλλιθέας ανέβηκε στους 20 βαθμούς και άφησε στο -1 την ΑΕΛ Novibet και στο -3 τον Ιστορικό.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37', όταν ο αρχισκόρερ της ομάδας, Μιχάλης Μανιάς ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Πρεκατές. Η Athens Kallithea στο 57' διπλασίασε το προβάδισμα της με την προβολή του Μπαουτίστα.
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Οι παίκτες του Μόρα είχαν τον έλεγχο του αγώνα και διαφύλαξαν το πολύτιμο τρίποντο μέχρι τέλους.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Πρεκατές (60′ λ.τ Φαϊτάκης), Μλάντεν, Χουχούμης, Αναστασίου, Προβυδάκης (90+1′ Πανάγου), b, Μπαουτίστα, Κουρφαλίδης (59′ Σταματούλας), Μανιάς (75′ Τσιριγώτης), Ρομό (74′ Βιγιαφάνες).
Πανιώνιος (Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο (74′ Χριστόπουλος), Βενάρδος, Παυλόπουλος (46′ Μπαϊραμίδης), Λιάσος, Χατζηστραβός (31′ λ.τ Ντίας), Ταβάρες (74′ Μόρσεϊ), Μούργος (60′ Μάναλης), Σομπρίνο.
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