Με τα γκολ των Πασά και Τσέλιου ο Πανσερραϊκός επικράτησε με σκορ 2-0 στο γήπεδό του απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Το Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας τελείωσε στο 2-0. Οι Σερραίοι νίκησαν χάρις στα γκολ των Πασά (στο 9' με πέναλτι) και Τσέλιου (στο 55') με σουτ. Η Αναγέννηση έμεινε με 10 στο 36' λόγω της αποβολής του Μεντιέτα και ενώ δεν είχε στον Απόστολο Χαραλαμπίδη στον πάγκο της καθώς ήταν τιμωρημένος και στη θέση του ήταν ο Πολλαετίδης. Ο Πανσερραϊκός είχε και πολύ καλές χαμένες φάσεις όπως το τετ α τετ του Ρούμιαντσεβ.

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Κίτσιου (79′ Πολιτάκης), Παντελάκης, Ηλιάδης, Βασιλάκος (74′ Μωϋσίδης), Μορέιρα (70′ Ζορζίνιο), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος, Βερνάρδος (74′ Αρμουγκόμ), Τεσέιρα και Πασάς (70′ Κωτσόπουλος).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Πολλαετίδης): Τσιμόπουλος, Ουές (46′ Καρυπίδης), Θωμάι, Διαμαντάκος (71′ Παπαδάκος), Καραμπάς, Κάστρο (63′ Γκαρσία), Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Μπαρμπόσα (46′ Νινίκας) και Φοφανά (46′ Ντιαγέ).