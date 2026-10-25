Πανιώνιος: Σε δύσκολη θέση ο Φεράντο

Πανιώνιος: Σε δύσκολη θέση ο Φεράντο

Βασίλης Μπαλατσός
Πανιώνιος: Σε δύσκολη θέση ο Φεράντο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μετά τη συντριβή από τη Μαρκό είναι αρκετά πιθανό ο Πανιώνιος να προχωρήσει στην αντικατάσταση του Χουάν Φεράντο.

Η Μαρκό έστειλε ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα πρωταθλητισμού, καθώς διέλυσε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη με το ευρύ 4-0 κι αυτό το αποτέλεσμα ενδέχεται να φέρει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ιστορικού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει δυσαρέσκεια στις τάξεις του κλαμπ της Νέας Σμύρνης για τον Χουάν Φεράντο και δεν αποκλείεται μετά τη βαριά ήττα που άφησε τους Κυανέρυθρους ακόμα πιο μακριά από τη δυάδα να υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία τις επόμενες ώρες.

Ο Ισπανός κόουτς σε 8 αγωνιστικές μετράει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με τη διαφορά από τη 2η Athens Kallithea να είναι στο τρίποντο, ενώ η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξέφυγε στο +8.

Δείτε Επίσης

Πανιώνιος: «Θα κινηθούμε νομικά κατά του προκλητικού διαιτητή Κόκκινου»
image

Θυμίζουμε πως από το καλοκαίρι η διοίκηση Ρούπτσου έχει θέσει ως αυτοσκοπό την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE 2 Τελευταία Νέα