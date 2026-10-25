Μετά τη συντριβή από τη Μαρκό είναι αρκετά πιθανό ο Πανιώνιος να προχωρήσει στην αντικατάσταση του Χουάν Φεράντο.

Η Μαρκό έστειλε ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα πρωταθλητισμού, καθώς διέλυσε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη με το ευρύ 4-0 κι αυτό το αποτέλεσμα ενδέχεται να φέρει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ιστορικού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει δυσαρέσκεια στις τάξεις του κλαμπ της Νέας Σμύρνης για τον Χουάν Φεράντο και δεν αποκλείεται μετά τη βαριά ήττα που άφησε τους Κυανέρυθρους ακόμα πιο μακριά από τη δυάδα να υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία τις επόμενες ώρες.

Ο Ισπανός κόουτς σε 8 αγωνιστικές μετράει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, με τη διαφορά από τη 2η Athens Kallithea να είναι στο τρίποντο, ενώ η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξέφυγε στο +8.

Θυμίζουμε πως από το καλοκαίρι η διοίκηση Ρούπτσου έχει θέσει ως αυτοσκοπό την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.