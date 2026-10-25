Πανιώνιος: «Θα κινηθούμε νομικά κατά του προκλητικού διαιτητή Κόκκινου»

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μαρκό έκανε γνωστό πως θα κινηθεί νομικά ενάντια του διαιτητή Κόκκινου.

Ο Πανιώνιος βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο ημίχρονο του εντός έδρας αγώνα με τη Μαρκό, ενώ πριν την ανάπαυλα έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χόρχε Ντίας για θέατρο.

Ο Ιστορικός με ανακοίνωση του κατά τη διάρκεια του αγώνα έκανε γνωστό πως θα κινηθεί νομικά κατά του διαιτητή Κόκκινου, κάνοντας λόγο για προκλητική διαιτησία.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Μετά την προκλητική διαιτητική συμπεριφορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και σε όλο το ημίχρονο του διαιτητή Κόκκινου απέναντι στην ομάδα μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος θα κινηθεί νομικά προς τον εν λόγω διαιτητή.

Πρόκειται για απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος, ενώ με τις πράξεις και τις παραλείψεις του τίθεται ζήτημα τέλεσης του αδικήματος της παρότρυνσης και υποκίνησης επεισοδίων.

Προσπαθούμε εδώ και δύο χρόνια να παίζουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε, μετά τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, να οδηγήσουμε το θέμα στη Δικαιοσύνη».