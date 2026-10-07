Ο Σάκης Παπαβασιλείου αποτελεί τον αντικαταστάτη του Τίμου Καβακά στην τεχνική ηγεσία του Νέστου Χρυσούπολης.

Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Τίμου Καβακά, ο οποίος είχε αποχωρήσει πρόσφατα από τη θέση του προπονητή του Νέστου Χρυσούπολης.

Ο Σάκης Παπαβασιλείου ανακοινώθηκε από τον Νέστο και θα κάνει το ντεμπούτο του στο σαββατιάτικο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ο 50χρονος τεχνικός βρισκόταν ως το καλοκαίρι στον πάγκο του Παναργειακού.

Η ανακοίνωση του Νέστου:

Η ΠΑΕ Νέστος Χρυσούπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Σάκη Παπαβασιλείου.

Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή στην οικογένεια του Νέστου και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του.

Καλή αρχή, coach!