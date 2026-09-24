Νέστος Χρυσούπολης: Τέλος ο Καβακάς
Ο Τίμιος Καβακάς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης μετά από περίπου τρείς μήνες συνεργασίας. Συνολικά μέτρησε 6 ματς στο τιμόνι της ομάδας, με την είδηση του «διαζυγίου» να γίνεται γνωστή με ανακοίνωση της ομάδας.
Αναλυτικά:
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τιμόθεο Καβάκα και τον βοηθό προπονητή Άκη Γεωργίου.
Τους ευχαριστούμε για την προσφορά και τη συνεργασία τους με την ομάδα και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία.
ΠΑΕ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»
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