Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1: Ισοπαλία σαν... ήττα
Ένα αποτέλεσμα που μόνο... θετικό δεν είναι για αμφότερες τις ομάδες ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), μεταξύ Ζακύνθου και Απόλλων Καλαμαριάς, που έμειναν στο 1-1 στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της φετινής Superleague 2.
Οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Τσαπακίδη, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν παράτησαν το παιχνίδι, πίεσαν μέχρι τέλους και εν τέλει βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 85' με τον Κρυπαράκο, που είχε περάσει ως αλλαγή.
Με αυτό το σκορ, η ομάδα από το Ιόνιο πήρε τον 2ο της βαθμό στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην προ-τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 5 και είναι στην 8η θέση.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
- Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2
- Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1
- Πύργος - Πανιώνιος 2-0
- Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
- Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
- ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου, Δευτέρα 5/10
- Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό, Δευτέρα 5/10
- Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea ΑΝΑΒΟΛΗ
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