Το «ευχαριστώ» της Ζακύνθου στον Χρήστο Ξένο για την μεγάλη οικονομική βοήθεια στην ομάδα!

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ζάκυνθος εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τον επικεφαλής του ομίλου XENOS, κ. Χρήστο Ξένο, για την νέα τεράστια οικονομική στήριξη προς την ομάδα προκειμένου να ανταποκριθεί στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Superleague 2!

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ζάκυνθος αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ προς τον XENOS Group Hotels και ιδιαίτερα προς τον πατριάρχη του Ομίλου, κ. Χρήστο Ξένο, για τη σημαντική και έμπρακτη στήριξή του στην ομάδα μας.

Για ακόμη μία χρονιά, ο κ. Χρήστος Ξένος βρίσκεται δίπλα στη Ζάκυνθο. Με την οικονομική του συνεισφορά αποδεικνύει έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα και στηρίζει την προσπάθειά μας να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της Ζακύνθου, μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Σε έναν δύσκολο και απαιτητικό ποδοσφαιρικό δρόμο, η στήριξη ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο μας, πιστεύουν στην ομάδα και βρίσκονται δίπλα της όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να παλεύουμε για το καλύτερο.

Κύριε Χρήστο , σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

Η σταθερή παρουσία και η προσφορά σας αποτελούν πολύτιμη δύναμη για την ομάδα μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, για τη Ζάκυνθο που αγαπάμε.

Για τη φανέλα, για την ομάδα, για το νησί μας»!