Η Αναγέννησης Καρδίτσας ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου Έλληνα φορ, Δημήτρη Διαμαντάκου, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον ΑΠΟΕΛ.

Μεταγραφικό ντεμαράζ από την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι Θεσσαλοί μέσα σε λίγες ώρες ανακοίνωσαν τέσσερις ποδοσφαιριστές, καθώς απέκτησε τον 29χρονο Κολομβιανό αριστερό εξτρέμ Γιάιρ Κάστρο, τον 18χρονο ακραίο επιθετικό Χρήστο Εσκετζή, ο οποίος πριν λίγες μέρες έμεινε ελεύθερος από τον Παναιτωλικό, τον πρώην χαφ του Ηρακλή Χαμέντ Φοφανά, ενώ η πιο δυνατή κίνηση είναι ο επαναπατρισμός του Δημήτρη Διαμαντάκου.

O Έλληνας φορ επέστρεψε στα μέρη μας μια 10ετία μετά την πώληση του από τον Ολυμπιακό στην Καλσρούη κι έκτοτε αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μπόχουμ, Ζανκτ Πάουλι και Χάιντουκ Σπλιτ. Την περασμένη σεζόν μετρησε 20 εμφανίσεις με τον ΑΠΟΕΛ, έχοντας 1 γκολ και 2 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Καρδίτσας για τον Διαμαντάκο

«Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ενισχύει την επιθετική της γραμμή με τον Δημήτρη Διαμαντάκο. Ο 33χρονος Έλληνας σέντερ φορ επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα έπειτα από 11 χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, φέρνοντας μαζί του εμπειρίες από πέντε διαφορετικές χώρες.

Ο Διαμαντάκος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε επίσης με τις φανέλες του Πανιωνίου, του Άρη και του Εργοτέλη. Το 2015 άνοιξε το κεφάλαιο του εξωτερικού: στην Γερμανία φόρεσε τις φανέλες της Καρλσρούης, της Μπόχουμ και της Ζανκτ Πάουλι. Ακολούθησαν η Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία, η Άσντοντ στο Ισραήλ, η Κεράλα Μπλάστερς και η Ίστ Μπενγκάλ στην Ινδία, ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν ο ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Έχει υπάρξει και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στις 5 Μαρτίου 1993, ο Διαμαντάκος αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και έχει ύψος 1,84 μ. Η έλευσή του στην Καρδίτσα σηματοδοτεί την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2015.

Δημήτρη, καλώς ήρθες στην Αναγέννηση Καρδίτσας!».