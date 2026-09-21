Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά, ύστερα από τρεις αγωνιστικές της Super League 2.

Μετά τον Πανσερραϊκό, ακόμα μια ομάδα που μπήκε ως εκ των φαβορί στη Super League 2 είναι σε αναζήτηση προπονητή. Ο λόγος για τη Νίκη Βόλου, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά.

Λίγη ώρα μετά την ήττα από τον Πανθρακικό οι Θεσσαλοί γνωστοποίησαν την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου με τον 41χρονο τεχνικό. Οι Βολιώτες άρχισαν τη σεζόν με τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές και πλέον καλούνται να βρουν το διάδοχο του Κατερινιώτη κόουτς.

Θυμίζουμε πως η Νίκη πριν τον Πανθρακικό είχε χάσει από την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» και από τον Ολυμπιακό Β' στο «Παντελής Μαγουλάς».

Από τη στιγμή που ο Αλέκος Βοσνιάδης θα κυκλοφορεί και τυπικά ελεύθερος από την Τρίτη (22/9) η περίπτωση του δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη από ομάδα που μπήκε στη σεζόν με βλέψεις προβιβασμού, όμως μένει να φανεί και ποια θα είναι τα θέλω του «μετρ» των ανόδων...

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο».