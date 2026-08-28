Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2 και έγινε γνωστό πως το πρωτάθλημα αυτό θα το δείχνει για τα επόμενα τρία χρόνια η ΕΡΤ.

Με ευχές το φετινό πρωτάθλημα να είναι ακόμα καλύτερο από το περσινό, έγινε στη Γλυφάδα η κλήρωση της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα το δείχνει η ΕΡΤ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η / 16η αγωνιστική

Πανιώνιος vs Αστέρας Aktor B’

Μαρκό vs Πανσερραϊκός

Ελλάς Σύρου vs Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea vs Νίκη Βόλου

Α.Ε.Λ. vs Αναγέννηση Καρδίτσας

Π.Α.Ο.Κ. Β’ vs Ολυμπιακός Β’

Νέστος Χρυσούπολης vs Α.Π.Σ. Ζάκυνθος

Πανθρακικός vs Π.Α.Σ. Πύργος

2η / 17η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR B

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς

Μαρκό – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Αν. Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β

ΑΕΛ – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Πύργος

3η / 18η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – Απόλλων Καλαμαριάς

Athens Kallithea – Πανσερραϊκός

Αν. Καρδίτσας – Πανιώνιος

Ολυμπιακός Β – Μαρκό

Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου

Πανθρακικός – Νίκη Βόλου

ΠΑΣ Πύργος – ΑΕΛ

ΠΑΟΚ Β – Νέστος Χρυσούπολης

4η / 19η αγωνιστική

Athens Kallithea – Αστέρας AKTOR B

Απόλλων Καλαμαριάς – Αν. Καρδίτσας

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Β

Πανιώνιος – Ζάκυνθος

Μαρκό – Πανθρακικός

Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Πύργος

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β

5η / 20ή Αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – Αν. Καρδίτσας

Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea

Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανθρακικός – Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος

Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό

ΠΑΟΚ Β – Ελλάς Σύρου

Νίκη Βόλου – ΑΕΛ

6η / 21η Αγωνιστική

Ολυμπιακός Β – Αστέρας AKTOR B

Αν. Καρδίτσας – Ζάκυνθος

Athens Kallithea – Πανθρακικός

Απόλλων Καλαμαριάς – ΠΑΣ Πύργος

Πανσερραϊκός – Νέστος Χρυσούπολης

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β

Μαρκό – ΑΕΛ

Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου

7η / 22η Αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – Ζάκυνθος

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β

ΠΑΣ Πύργος – Αν. Καρδίτσας

Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea

ΠΑΟΚ Β – Απόλλων Καλαμαριάς

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

Μαρκό – Ελλάς Σύρου

8η / 23η αγωνιστική

Πανθρακικός – Αστέρας AKTOR B

Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος

Ολυμπιακός Β – Νέστος Χρυσούπολης

Αν. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β

Athens Kallithea – ΑΕΛ

Απόλλων Καλαμαριάς – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ελλάς Σύρου

Πανιώνιος – Μαρκό

9η / 24η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – ΠΑΣ Πύργος

Νέστος Χρυσούπολης – Πανθρακικός

ΠΑΟΚ Β – Ζάκυνθος

ΑΕΛ – Ολυμπιακός Β

Νίκη Βόλου – Αν. Καρδίτσας

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea

Μαρκό – Απόλλων Καλαμαριάς

Πανιώνιος – Πανσερραϊκός

10η / 25η αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας AKTOR B

ΠΑΣ Πύργος – ΠΑΟΚ Β

Πανθρακικός – ΑΕΛ

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου

Ολυμπιακός Β – Ελλάς Σύρου

Αν. Καρδίτσας – Μαρκό

Athens Kallithea – Πανιώνιος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανσερραϊκός

11η / 26η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – ΠΑΟΚ Β

ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός

Μαρκό – Ζάκυνθος

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β

Πανσερραϊκός – Αν. Καρδίτσας

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea

12η / 27η αγωνιστική

ΑΕΛ – Αστέρας AKTOR B

ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου

ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό

Πανθρακικός – Πανιώνιος

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός Β – Απόλλων Καλαμαριάς

Αν. Καρδίτσας – Athens Kallithea

13η / 28η αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – Νίκη Βόλου

Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ

Μαρκό – ΠΑΟΚ Β

Πανιώνιος – Νέστος Χρυσούπολης

Πανσερραϊκός – ΠΑΣ Πύργος

Απόλλων Καλαμαριάς – Πανθρακικός

Athens Kallithea – Ζάκυνθος

Αν. Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β

14η / 29η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – Αστέρας AKTOR B

Νίκη Βόλου – Μαρκό

ΑΕΛ – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ Β – Πανσερραϊκός

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

ΠΑΣ Πύργος – Athens Kallithea

Πανθρακικός – Αν. Καρδίτσας

Ζάκυνθος – Ολυμπιακός Β

15η / 30ή αγωνιστική

Αστέρας AKTOR B – Μαρκό

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

Απόλλων Καλαμαριάς – ΑΕΛ

Athens Kallithea – ΠΑΟΚ Β

Αν. Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης

Ολυμπιακός Β – ΠΑΣ Πύργος

Ζάκυνθος – Πανθρακικός

Οι βραβεύσεις των κορυφαίων

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΣΚΟΡΕΡ: ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR B’

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: MENDES MOREIRA AHMAD – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΚΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ:

ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (10)

ΠΑΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (10)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ/Η ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α’ & Β’ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ