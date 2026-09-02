Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η Ελλάς Σύρου είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή!

Η νέα σεζόν για την Ελλάς Σύρου στο πρωτάθλημα της Superleague 2 ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα (7/9), αφού υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Ερμούπολη.

Το σύνολο του Θανάση Στάικου παρά το γεγονός πως αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τη Μαρκό στα πέναλτι, παρουσίασε καλή εικόνα και γέμισε αισιοδοξία τον κόσμο της ομάδας.

Παρόλα αυτά η διοίκηση δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, αφού οι προσθήκες συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta οι νησιώτες αναμένεται να κάνουν έως και τρεις προσθήκες. Η πρώτη εξ αυτών, έχει άρωμα… Αργεντινής.

Ο λόγος για τον αδερφό του άσου του Παναθηναϊκού Σαντίνο Αντίνο, Τιάγκο. Ο 23χρονος μπακ-χαφ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Ελλάς Σύρου και δεν αποκλείεται εντός ημέρας να έχουμε ανακοινώσεις.

Ο Τιάγκο βρίσκεται στην Ελλάδα από τις αρχές του 2026, όταν και αποκτήθηκε για λογαριασμό της Μαρκό. Νωρίτερα, αγωνιζόταν στην Κ20 της Γοδόι Κρουζ.