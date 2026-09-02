Την απόκτηση του Ιάνις Ντομπρέσκου, ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR Β'.

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της Surer league 2 ο Αστέρας AKTOR Β' έκανε δικό της τον Ιάνις Ντομπρέσκου, ο οποίος ήρθε από τις ακαδημίες της Τζένοα για να δώσει λύσεις στη γραμμή κρούσης των Αρκάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον νεαρό Ρουμάνο ποδοσφαιριστή, Ianis Dobrescu, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ianis Dobrescu γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2008 στην πόλη Hunedoara της Ρουμανίας, αγωνίζεται ως επιθετικός και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής και στην Κ19 του συλλόγου μας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής προέρχεται από τις Ακαδημίες της Genoa CFC, με συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της ιταλικής ομάδας.

Καλωσορίζουμε τον Ianis στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία».

