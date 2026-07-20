Πύργος: Επιθετική ενίσχυση με Οδυσσέα Λάζαρη
Ακόμα μια μεταγραφή ολοκλήρωσε ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος στοχεύει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, στο ερχόμενο απαιτητικό πρωτάθλημα της Super League 2 των 16 ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα της Ηλείας απέκτησε τον Οδυσσέα Λαζάρη, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.
Πρόκειται για 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία του Τριφυλλιού και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μαρκό, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει στην Παναχαϊκή.
Με την Κ19 των Πράσινων είχε 27 γκολ και 7 ασίστ σε 57 συμμετοχές
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