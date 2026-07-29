Ο Παναιτωλικός στην πρώτη του φιλική νίκη ενόψει της νέας σεζόν επικράτησε του Πύργου στο Emileon με 3-1. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Εράκοβιτς.

Δυο εβδομάδες μετά το δυνατό φιλικό με την Ομόνοια ο Παναιτωλικός έδωσε το δεύτερο «τεστ» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς φιλοξένησε τον ΠΑΣ Πύργο της Super League 2 στο «Emileon» και πήρε τη νίκη με 3-1. Ανεπίσημο ντεμπούτο για Εράκοβιτς.

Ο Τίτορμος προηγήθηκε μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Οπόκου έκανε υπέροχη ενέργεια και δημιούργησε το γκολ του Μαυρία. Οι Πυργιώτες ισοφάρισαν στο 14', όμως οι Αγρινιώτες ανέκτησαν το προβάδισμα τους στο 18' με τον νεαρό επιθετικό Αριστείδη Αλμπάνη.

Ο Παναιτωλικός είχε καλές στιγμές να διευρύνει το προβάδισμα του, με τους Μπρέγκου (21'), Λομπάτο (27'), Μπάσι (31') και τελικά το πέτυχε στο 39΄με το σουτ του Μπρέγκου από τα όρια της πειροχής.

Στο 58ο λεπτό ο Γρκάναθ είχε δοκάρ, ενώ με τη συμπλήρωση ώρας αγώνα ο Αναστασίου προχώρησε σε μαζικές αλλαγές, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους του ρόστερ του, εκ των οποίων και ο νεοαποκτηθέντας Εράκοβιτς.

Η αρχική ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Όλσον, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Μπάσι, Οπόκου, Λομπάτο, Αλμπάνης