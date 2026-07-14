Αύριο (15/07) το Διοικητικό Συμβούλιο της Superleague 2 θα συνεδριάσει αναφορικά με τα θέματα της εύρυθμης λειτουργίας του πρωταθλήματος.

Την Τετάρτη (15/07) θα συνεδριάσει το ΔΣ της Superleague 2 προκειμένου να αποφασίσει για την προκήρυξη του πρωταθλήματος, αλλά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Superleague 2:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Δ.Σ της Superleague 2 θα συνεδριάσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 17:00 στα γραφεία της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: