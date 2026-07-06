ΑΕΛ: «Την Τρίτη οι ανακοινώσεις για το ιδιοκτησιακό»
Όπως αναμενόταν δεν διεξήχθη σήμερα Δευτέρα η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ, με τους Θεσσαλούς με ανακοίνωσή τους να ενημερώνουν πως αύριο Τρίτη θα υπάρξουν εξελίξεις για το ιδιοκτησιακό.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει για τη ματαίωση της σημερινής γενικής συνέλευσής της, λόγω των επικείμενων εξελίξεων στην αναμενόμενη αλλαγή του διοικητικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η εκτίμηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet είναι ότι ενδεχομένως αύριο 7/7/2026 να υπάρξουν ανακοινώσεις για το ιδιοκτησιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία που ήδη διενεργείται εδώ και καιρό, είναι πολύπλοκη νομικά και εργώδης.
Όσες δημοσιογραφικές αναφορές έδιναν αναιτιολόγητα την τέλεση γεγονότων για σήμερα και σε συγκεκριμένο τόπο, στερούνται ορθής ενημέρωσης ή σοβαρότητας. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση θα προσδιοριστεί με νέα πρόσκληση και ανακοίνωση, προς τα τέλη Ιουλίου».
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