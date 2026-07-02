Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Βάσκο Γκαντέλιο.

Ο Πανιώνιος συνεχίζει την ενίσχυσή του με στόχο την επιστροφή στη Super League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού μπακ Βάσκο Γκαντέλιο, ο οποίος την περασμένη σεζόν μέτρησε 21 συμμετοχές και 1 ασίστ στη Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή Vasco Gadelho, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας.

Ο Vasco Gadelho γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1999 στο Πόρτο της Πορτογαλίας και αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Gondomar SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη Feirense U19, τη Gondomar B και την ARC Oleiros. Το 2021 μεταγράφηκε στην UD Oliveirense, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε σημαντική παρουσία στη Liga Portugal 2, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Νίκης Βόλου.

Ο 27χρονος αμυντικός διαθέτει εμπειρίες τόσο από το πορτογαλικό όσο και από το ελληνικό ποδόσφαιρο και έρχεται να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας μας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Vasco, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανέρυθρη φανέλα».