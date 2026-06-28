Όπως αναφέρουν στην Αλβανία ο Λεάντρο Φρόκου είναι έτοιμος να υπογράψει στη Βόρα, μετά την ολοκλήρωση του συμβόλαιου του με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Λεάντρο Φρόκου φέρεται να είναι έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πατρίδα του. Ο Αλβανός χαφ μεγάλωσε στην Ελλάδα και έμαθε ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όμως στα 23 του χρόνια είναι έτοιμος να παίξει στη χώρα του, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Αστέρα AKTOR.

Όπως αναφέρουν στην Αλβανία ο νεαρός μέσος είναι έτοιμος να υπογράψει στη Βόρα, η οποία την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 7η θέση του πρωταθλήματος της και μεταγραφικά στοχεύει σε γηγενείς παίκτες αυτού του ηλικιακού group.

Ο Φρόκου ήταν βασικός στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στον Αστέρα B' AKTOR, με αποτέλεσμα να μετρήσει 19 εμφανίσεις στην περσινή Super League 2, με 2 γκολ και 3 ασίστ. Συμπεριλήφθηκε τρεις φορές στην αποστολή της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, δίχως όμως να κάνει συμμετοχή.