Φρόκου: Αστέρας Τρίπολης - «Κλείνει στη Βόρα», γράφουν στην Αλβανία
Ο Λεάντρο Φρόκου φέρεται να είναι έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην πατρίδα του. Ο Αλβανός χαφ μεγάλωσε στην Ελλάδα και έμαθε ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όμως στα 23 του χρόνια είναι έτοιμος να παίξει στη χώρα του, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Αστέρα AKTOR.
Όπως αναφέρουν στην Αλβανία ο νεαρός μέσος είναι έτοιμος να υπογράψει στη Βόρα, η οποία την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην 7η θέση του πρωταθλήματος της και μεταγραφικά στοχεύει σε γηγενείς παίκτες αυτού του ηλικιακού group.
Ο Φρόκου ήταν βασικός στα πλάνα του Γιώργου Αντωνόπουλου στον Αστέρα B' AKTOR, με αποτέλεσμα να μετρήσει 19 εμφανίσεις στην περσινή Super League 2, με 2 γκολ και 3 ασίστ. Συμπεριλήφθηκε τρεις φορές στην αποστολή της πρώτης ομάδας των Αρκάδων, δίχως όμως να κάνει συμμετοχή.
✅🇦🇱 Leandro Frroku (CM/22) is set to join KF Vora. Vora is continuing to pursue its successful strategy of signing young Albanian players.— Albanian Football Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) June 27, 2026
🇬🇷 Frroku was regarded as a promising talent at Panathinaikos, but a serious injury halted his development. Last season he was at Asteras… pic.twitter.com/Sf82byKE8K
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