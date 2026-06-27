Ο Λιούμπομιρ Τούπτα, ένας από τους παίκτες της ΑΕΛ, που ξεχώρισαν φέτος, θα συνεχίσει στην καριέρα του στη Νέφτσι Μπακού.

Αποχώρησε από την ΑΕΛ ο Λιούμπομιρ Τούπτα. Ο 28χρονος διεθνής Σλοβάκος επιθετικός, που ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο κι έκανε μία εξαιρετική σεζόν αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Νέφτσι Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε εκείνος πραγματοποίησε 40 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 3,1 χιλ. αγωνιστικά λεπτά.

Η ανακοίνωση της Νέφτσι

«Καλώς ήρθατε, Λιούμπομιρ Τούπτα.



Η Νέφτσι ανακοίνωσε την μεταγραφή του επιθετικού Λιούμπομιρ Τούπτα από τη Σλοβακία. Είναι νέο μέλος της ομάδας μας. 2+1 χρόνια συμβόλαιο υπογράφηκε με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Θα φοράει τον αριθμό 29.



Η τελευταία ομάδα του Λιουμπομίρ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως ακραίος και στις δύο πλευρές, έγραψε 8 γκολ και 3 ασίστ σε 35 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2025/26. Ο Τούπτα, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ελβετία και το τσεχικό πρωτάθλημα, έπαιξε 21 αγώνες με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, όπου έκανε ντεμπούτο το 2023».