ΑΕΛ: Στην Πολωνία συνεχίζει ο Όλαφσον
Μπορεί στην ΑΕΛ το βασικό θέμα είναι το ιδιοκτησιακό και το τι τελικά θα γίνει με την πώληση ή για την ακρίβεια την παραχώρηση της ΠΑΕ, ωστόσο τα μεταγραφικά τρέχουν. Μεταγραφικά που αρχικά έχουν να κάνουν με αποχωρήσεις παικτών.
Ένας από αυτούς είναι και ο Κριστιάν Νταβίντ Όλαφσον. Ο Ισλανδός αριστερός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία καθώς ανακοινώθηκε από την Πολόνια Βαρσοβίας.
Ο Όλαφσον αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από τους «βυσσινί» και αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια δίνοντας και μία ασίστ, ενώ αντίκρισε και 3 φορές την κίτρινη κάρτα.
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