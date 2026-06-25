Στην Πολωνία και την Πολόνια Βαρσοβίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρών πλέον παίκτης της ΑΕΛ, Κριστιάν Νταβίντ Όλαφσον.

Μπορεί στην ΑΕΛ το βασικό θέμα είναι το ιδιοκτησιακό και το τι τελικά θα γίνει με την πώληση ή για την ακρίβεια την παραχώρηση της ΠΑΕ, ωστόσο τα μεταγραφικά τρέχουν. Μεταγραφικά που αρχικά έχουν να κάνουν με αποχωρήσεις παικτών.

Ένας από αυτούς είναι και ο Κριστιάν Νταβίντ Όλαφσον. Ο Ισλανδός αριστερός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία καθώς ανακοινώθηκε από την Πολόνια Βαρσοβίας.

Ο Όλαφσον αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από τους «βυσσινί» και αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια δίνοντας και μία ασίστ, ενώ αντίκρισε και 3 φορές την κίτρινη κάρτα.