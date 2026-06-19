ΑΕΛ: Νέο σενάριο για ενδιαφερόμενο και διάψευση από Νταβέλη

Ο Αχιλλέας Νταβέλης διέψευσε τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της εξαγοράς της ΑΕΛ από Λαρισαίο εφοπλιστή.

Οι εξελίξεις στην ΑΕΛ τρέχουν το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι για την επόμενη ημέρα της Θεσσαλικής ομάδας, για την οποία φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον εξαγοράς.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», ο Λαρισαίος εφοπλιστής, Ζήσης Στυλιανός εξετάζει το ενδεχόμενο να «μπει» στον σύλλογο, ωστόσο δεν έχει την πρόθεση να εκδηλώσει με επίσημη μορφή το ενδιαφέρον του. Πάντως, τις φήμες αυτές γρήγορα διέψευσε με δηλώσεις του ο Αχιλλέας Νταβέλης.

Ο ιδιοκτήτης των «βυσσινί» τοποθετήθηκε σχετικά με αυτό, αναφέροντας πως δεν γνωρίζει κάτι περί ενδιαφέροντος από Λαρισαίο επενδυτή, ενώ παράλληλα κάλεσε τον κ. Ζήση Στυλιανό να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα παραπάνω.

«Ομολογώ την άγνοια μου για πιθανή ύπαρξη Λαρισαίων εφοπλιστών. Πλην όμως το γεγονός καθαυτό μόνο τιμητικό και ευχάριστο είναι για τη Λάρισα. Σε ότι τώρα αφορά το δημοσιογραφικό «ενδιαφέρον» του συγκεκριμένου ανθρώπου για την ΑΕΛ, προσωπικά δεν γνωρίζω το παραμικρό και ουδέποτε δέχτηκα οποιαδήποτε όχληση καθόλο το διάστημα των διεργασιών, όπως αυτές διαδραματίζονται.

Μετά και τα παραπάνω καλώ τον συμπολίτη κ. Ζήση Στυλιανό είτε να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του εφόσον υφίσταται είτε να διαψεύσει τα σχόλια γύρω από το όνομα του, καθώς εάν αυτά συνεχίσουν να αιωρούνται άνευ αντικρίσματος μόνο κακό κάνουν τόσο στην ΑΕΛ όσο και στον ίδιο».