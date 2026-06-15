Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Σταματούλα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ελλάς Σύρου.

Την πρώτη της προσθήκη εν όψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Athens Kallithea, που επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μιχάλη Σταματούλα.

Ο 22χρονος οπισθοφύλακας την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φορούσε τη φανέλα της Ελλάς Σύρου, με την οποία κατέγραψε συνολικά 28 συμμετοχές στη Superleague 2.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του σέντερ μπακ Μιχάλη Σταματούλα, 22 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Σταματούλας αναδείχθηκε από την ακαδημία του Ατρομήτου και απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στον Διαγόρα, με συνολικά 51 εμφανίσεις με την ομάδα τις σεζόν 2023/24 και 2024/25.

Μετά τη μεταγραφή του στην Ελλάς Σύρου το περασμένο καλοκαίρι, ο Σταματούλας ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Super League 2, σημειώνοντας συνολικά 28 συμμετοχές και ένα γκολ τη σεζόν 2025/26.

Καλωσήρθες, Μιχάλη».