Ο Χρήστος Ξένος εγγυητής για τη Ζάκυνθο και στη Superleague 2!

Μετά την οριστικοποίηση της ανόδου στη Superleague 2, στη Ζάκυνθο δεν χάνουν χρόνο και βάζουν τις βάσεις για την ομάδα της νέας σεζόν με τον πρόεδρο του Ομίλου Xenos Hotels, κ. Χρήστο Ξένο να δηλώνει αρωγός και υποστηρικτής της πρωτοβουλίας!

Συγκεκριμένα σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ομάδα του Ιονίου αναφέρει: «Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Π.Σ. Ζάκυνθος, καθώς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων της ομάδας, κ. Μάκης Πυλαρινος, είχαν σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του Ομίλου Xenos Hotels, κ. Χρήστο Ξένο.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ανάγκες της ομάδας της Ζακύνθου, καθώς και οι προοπτικές καλύτερης οργάνωσης και οικονομικής ενίσχυσής της, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και την επιτυχημένη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Super League 2.



Από την πλευρά του, ο κ. Χρήστος Ξένος εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου, δηλώνοντας αρωγός και ένθερμος υποστηρικτής αυτής της πρωτοβουλίας.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση συνεργασίας και στήριξης της ομάδας, ενόψει των απαιτήσεων και των προκλήσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.»