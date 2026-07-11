Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργεντινό εμπειρότατο χαφ, Χουάν Νέιρα.

Η ανακοίνωση της Ζακύνθου για τον Νέιρα:

Η ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961 ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον σπουδαίο Αργεντινό ποδοσφαιριστή, Χουάν Νέιρα.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έναν αθλητή με σπουδαία διαδρομή στα ελληνικά γήπεδα, με πολυετή παρουσία στη Super League, ο οποίος φόρεσε για χρόνια τη φανέλα του ΟΦΗ, υπηρέτησε τον σύλλογο ως αρχηγός και αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του.

Η απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάκυνθο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογό μας και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η σοβαρή δουλειά, το ξεκάθαρο πλάνο και το όραμα της διοίκησης εμπνέουν εμπιστοσύνη και προσελκύουν ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Ο Χουάν Νέιρα έρχεται για να προσθέσει τεράστια ποιότητα, εμπειρία, προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή στην ομάδα μας, αποτελώντας έναν από τους ηγέτες της προσπάθειας που ξεκινά στη Super League 2.

Juan, καλώς ήρθες στη μεγάλη οικογένεια της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανοκίτρινα. ΜΑΖΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ