Γ' Εθνική: Ανέβηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς, «αγκαλιά» με τον προβιβασμό ο Άρης Πετρούπολης
Όπως αναμενόταν, ο Απόλλων Καλαμαριάς «ακολούθησε» τον Πανθρακικό από τον Α' Όμιλο των Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική στη Super League 2. Οι Θεσσαλονικείς με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην Ελασσόνα έφτασαν τους 10 βαθμούς και κλείδωσαν μαθηματικά το εισιτήριο τους για τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Στον άλλο όμιλο ο Άρης Πετρούπολης με την ισοπαλία του στη Ζάκυνθος βρίσκεται στο +3 και από τις τρεις αντιπάλους του και είναι το φαβορί για την άνοδο. Θυμίζουμε πως εκκρεμεί η απόφαση για τη διακοπή του αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο.
Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 1ος όμιλος
Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)
- ΠΟ Ελασσόνας - Απόλλων Καλαμαριάς 0-0
- Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - Πανθρακικός (Πέμπτη 14/5)
Βαθμολογία
1. Πανθρακικός 12 *
2. Απόλλων Καλαμαριάς 10
----------------------------
3. ΠΟ Ελασσόνας 4
4. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 *
*Mατς λιγότερ
Τελευταία αγωνιστική
Κυριακή 17/5, 16:00
- ΠΟ Ελασσόνας - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
- Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός
Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 2ος όμιλος
Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)
- Ζάκυνθος – Άρης Πετρούπολης 1-1
- Εθνικός – Πύργος 2-0
Βαθμολογία
1. Άρης Πετρούπολης 8
2. Ζάκυνθος 5 *
----------------------------
3. Εθνικός 5
4. Πύργος 5 *
*Το μεταξύ τους παιχνίδι διεκόπη και αναμένεται να κριθεί στα δικαστήρια
Τελευταία αγωνιστική
Κυριακή 17/5, 16:00
- Ζάκυνθος – Εθνικός
- Άρης Πετρούπολης – Πύργος
