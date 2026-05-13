Ο Απόλλων Καλαμαριάς εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο του από τη Γ' Εθνική στη Super League, ενώ ο Άρης Πετρούπολης είναι «αγκαλιά» με τον προβιβασμό.

Όπως αναμενόταν, ο Απόλλων Καλαμαριάς «ακολούθησε» τον Πανθρακικό από τον Α' Όμιλο των Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική στη Super League 2. Οι Θεσσαλονικείς με τη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην Ελασσόνα έφτασαν τους 10 βαθμούς και κλείδωσαν μαθηματικά το εισιτήριο τους για τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στον άλλο όμιλο ο Άρης Πετρούπολης με την ισοπαλία του στη Ζάκυνθος βρίσκεται στο +3 και από τις τρεις αντιπάλους του και είναι το φαβορί για την άνοδο. Θυμίζουμε πως εκκρεμεί η απόφαση για τη διακοπή του αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο.

Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 1ος όμιλος

Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

ΠΟ Ελασσόνας - Απόλλων Καλαμαριάς 0-0

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - Πανθρακικός (Πέμπτη 14/5)

Βαθμολογία

1. Πανθρακικός 12 *

2. Απόλλων Καλαμαριάς 10

----------------------------

3. ΠΟ Ελασσόνας 4

4. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0 *

*Mατς λιγότερ

Τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 17/5, 16:00

ΠΟ Ελασσόνας - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός

Play Off ανόδου από τη Γ' Εθνική - 2ος όμιλος

Αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

Ζάκυνθος – Άρης Πετρούπολης 1-1

Εθνικός – Πύργος 2-0

Βαθμολογία

1. Άρης Πετρούπολης 8

2. Ζάκυνθος 5 *

----------------------------

3. Εθνικός 5

4. Πύργος 5 *

*Το μεταξύ τους παιχνίδι διεκόπη και αναμένεται να κριθεί στα δικαστήρια

Τελευταία αγωνιστική

Κυριακή 17/5, 16:00