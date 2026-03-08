Καλαμάτα: Δεν σταματά να ανεβάζει ομάδες ο Βοσνιάδης, έφτασε τις 6 ανόδους!
Μπορεί να θεωρηθεί άνετα και ο άρχοντας των ανόδων. Και πως να μην θεωρηθεί από την στιγμή που το πετυχαίνει με 6η ομάδα; Ο Αλέκος Βοσνιάδης δεν σταματά να γράφει ιστορία με τον έμπειρο προπονητή να οδηγεί και την Καλαμάτα στην Super League. Οι Μεσσήνιοι επικράτησαν με 1-0 του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη με 1-0 και εξασφάλισαν και μαθηματικά την επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία μετά από 26 χρόνια.
Αυτή η άνοδος ήταν όπως αναφέραμε η 6η για τον Αλέκο Βοσνιάδη και η δεύτερη συνεχόμενη μετά την περσινή με την ΑΕΛ Novibet με τον ίδιο να συνεχίζει να γράφει ιστορία και να δείχνει σε όλους πως ξέρει τον τρόπο να οδηγεί ομάδες στην γη της Επαγγελίας.
Θυμίζουμε πως ο έμπειρος προπονητής έχει καταφέρει να πανηγυρίσει άνοδο με τον Απόλλωνα Σμύρνης, τη Νίκη Βόλου, την Κέρκυρα, την Athens Kallithea και την ΑΕΛ Novibet. Είναι σε απλά ελληνικά ο άνθρωπος που ξέρει να πετυχαίνει σε μια κατηγορία που μόνο εύκολο δεν είναι. Κάθε άλλο θα λέγαμε, είναι εξαιρετικά δύσκολο και γι' αυτό ο συγκεκριμένος προπονητής ξεχωρίζει.
Η αρχή έγινε με τον Απόλλωνα Σμύρνης
Επόμενος σταθμός Νίκη Βόλου, με το ίδιο αποτέλεσμα
Σιγά μην δεν ανέβαζε και την Κέρκυρα
Μετά από 18 χρόνια ανέβασε και την Athens Kallithea
Δεν γινόταν να μην τα καταφέρει και με την ΑΕΛ Novibet
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και την πρώτη άνοδο. Η πρώτη άνοδος του «άρχοντα των ανόδων» επετεύχθη στην περίοδο 2012-13. Μια ιστορική περίοδο για τον Απόλλωνα Σμύρνης που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο κατάφερε να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία μετά από 13 χρόνια. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 75 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της τον Εργοτέλη που επίσης ανέβηκε με 74, ενώ η Καλλονή που ήταν η τρίτη που πήρε το απευθείας εισιτήριο έφτασε τους 73. Την χρονιά εκείνη ανέβηκε και τέταρτη ομάδα και συγκεκριμένα ο Παναιτωλικός που βγήκε πρώτος στα Play Off ανόδου.
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βοσνιάδη ήταν την χρονιά εκείνη ο Μιχάλης Μανιάς που είχε φτάσει τα 20 γκολ, με τον Γιάννη Κατσίκη να ακολουθεί με 12. Όσον αφορά τις ασίστ ο Στράτος Χιντζίδης είχε 6 και με 5 ακολούθησαν οι Μανιάς και Κατσίκης. Η φιέστα για την άνοδο πραγματοποιήθηκε στις 31/5/2013 με τον έμπειρο προπονητή να αποθεώνεται για όλη την εξαιρετική αυτή χρονιά.
Τον Οκτώβριο του 2013 οι δρόμοι του με τον Απόλλωνα Σμύρνης χώρισαν, με τη Νίκη Βόλου να μην χάνει την ευκαιρία και να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο του 2014. Για την ακρίβεια η συμφωνία υπήρξε στις 18 Ιανουαρίου, με τον έμπειρο τεχνικό να κάνει και εκεί τα... μαγικά του. Και τι μαγικά, μια τους «κυανόλευκους» του Βόλου να ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία όχι μετά από ένα και δύο χρόνια, αλλά μετά από 48!!! Μια άνοδος που πανηγύρισε όλη η πόλη.
Συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου του 2014 η Νίκη υποδέχθηκε τον Ηρακλή και με το εντυπωσιακό 4-0 κατάφερε να πάρει την άνοδο και να γράψει ιστορία. Στην αναμέτρηση αυτή χατ τρικ πέτυχε ο Αντόνιο Ανιέτε ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Τζιώρας. Ο Τζιώρας μάλιστα είχε καταφέρει να βγει και πρώτος σκόρερ στον 2ο όμιλο με 13 γκολ συμβάλλοντας τα μέγιστα σε αυτή την μεγάλη επιτυχία.
Έχοντας ήδη δύο ανόδους, η Κέρκυρα του χτύπησε την πόρτα στις 25 Νοεμβρίου του 2015 και δεν το μετάνιωσε. Οι νησιώτες ήθελαν να ανέβουν στην Α' Εθνική και δεν γινόταν να βρουν καλύτερο προπονητή για να το πετύχουν. Ξεκίνησαν με τον Άγγελο Διγκόζη και τον Νοέμβρη όπως αναφέραμε έκαναν την αλλαγή στο πάγκο που τους έφερε και στην επιτυχία. Με τον Βοσνιάδη να έχει τα ηνία οι «Φαίακες» κατάφεραν να τερματίσουν στην 2η θέση με 75 βαθμούς, τρεις λιγότερους από την 1η ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τα εισιτήριο για τα... μεγάλα σαλόνια.
Μια άνοδος που επετεύχθη με σχετική άνεση, καθώς τα Τρίκαλα που ήταν στην 3η θέση είχαν 67 βαθμούς και δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα σε ΑΕΛ και Κέρκυρα. Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν οι Βιέρα Ελόνγκ και Αλέξανδρος Κοντός που πέτυχαν από 9 γκολ. Συνολικά οι νησιώτες κατάφεραν να ανέβουν παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο φτάνοντας τα 57 γκολ υπέρ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία την συγκεκριμένη χρονιά.
Προτελευταία άνοδος ομάδας με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο ήταν η προπέρσινη της Athens Kallithea. Οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν μετά από 18 χρόνια να βρεθούν στα μεγάλα σαλόνια με τον έμπειρο προπονητή να είναι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης αυτής επιτυχίας. Μια άνοδος που σφραγίστηκε με το 1-1 κόντρα στα Χάνια και μετά ακολούθησε ένας χαμός με τον Βοσνιάδη να είναι το κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών. Η Athens Kallithea κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου με 47 βαθμούς, 3 περισσότερους από τα δεύτερα Χανιά και 11 από την 3η Καλαμάτα και τον 4ο Ιωνικό.
Στα Play Off έχοντας στα 8 παιχνίδια 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα, το συγκρότημα του Αλέκου Βοσνιάδη κατάφερε να πάρει τον τίτλο και να πανηγυρίσει την άνοδο στο θρυλικό «Ελ Πάσο». Ο έμπειρος τεχνικός ήταν το κεντρικό πρόσωπο με την Athens Kallithea όμως να μην του δίνει την ευκαιρία να είναι στον πάγκο της και στην μεγάλη κατηγορία, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΛ και βγήκε κερδισμένη.
Τελευταία χρονικά άνοδο, πριν φυσικά την φετινή με την Καλαμάτα, ήταν αυτή που πέτυχε ο Αλέκος Βοσνιάδης με την ΑΕΛ Novibet. Μια άνοδος ιστορική καθώς οι «βυσσινί» κατάφεραν όχι απλά να επιστρέψουν στην μεγάλη κατηγορία, αλλά το έκανε αήττητη, ένα κατόρθωμα που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στο πρωτάθλημα της Super League 2 ή παλιότερα της Β' Εθνικής.
Οι Λαρισαίοι έκαναν ουσιαστικά περίπατο πέρσι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ανέβουν στην μεγάλη κατηγορία, με τον Γιάννη Πασσά να είναι πρώτος σκόρερ με 16 γκολ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Μούργου και για τα γκολ και για τις ασίστ που έδωσε. Φυσικά η συμβολή του έμπειρο προπονητή ήταν σημαντική, κάτι που φάνηκε και στην Καλαμάτα που τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε να ανέβει αλλά τα κατάφερε μόλις στον πάγκο κάθισε ο Βοσνιάδης.