Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και την πρώτη άνοδο. Η πρώτη άνοδος του «άρχοντα των ανόδων» επετεύχθη στην περίοδο 2012-13. Μια ιστορική περίοδο για τον Απόλλωνα Σμύρνης που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο κατάφερε να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία μετά από 13 χρόνια. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 75 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της τον Εργοτέλη που επίσης ανέβηκε με 74, ενώ η Καλλονή που ήταν η τρίτη που πήρε το απευθείας εισιτήριο έφτασε τους 73. Την χρονιά εκείνη ανέβηκε και τέταρτη ομάδα και συγκεκριμένα ο Παναιτωλικός που βγήκε πρώτος στα Play Off ανόδου. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βοσνιάδη ήταν την χρονιά εκείνη ο Μιχάλης Μανιάς που είχε φτάσει τα 20 γκολ, με τον Γιάννη Κατσίκη να ακολουθεί με 12. Όσον αφορά τις ασίστ ο Στράτος Χιντζίδης είχε 6 και με 5 ακολούθησαν οι Μανιάς και Κατσίκης. Η φιέστα για την άνοδο πραγματοποιήθηκε στις 31/5/2013 με τον έμπειρο προπονητή να αποθεώνεται για όλη την εξαιρετική αυτή χρονιά.

Τον Οκτώβριο του 2013 οι δρόμοι του με τον Απόλλωνα Σμύρνης χώρισαν, με τη Νίκη Βόλου να μην χάνει την ευκαιρία και να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο του 2014. Για την ακρίβεια η συμφωνία υπήρξε στις 18 Ιανουαρίου, με τον έμπειρο τεχνικό να κάνει και εκεί τα... μαγικά του. Και τι μαγικά, μια τους «κυανόλευκους» του Βόλου να ανεβαίνουν στην μεγάλη κατηγορία όχι μετά από ένα και δύο χρόνια, αλλά μετά από 48!!! Μια άνοδος που πανηγύρισε όλη η πόλη. Συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου του 2014 η Νίκη υποδέχθηκε τον Ηρακλή και με το εντυπωσιακό 4-0 κατάφερε να πάρει την άνοδο και να γράψει ιστορία. Στην αναμέτρηση αυτή χατ τρικ πέτυχε ο Αντόνιο Ανιέτε ενώ το σκορ είχε ανοίξει ο Τζιώρας. Ο Τζιώρας μάλιστα είχε καταφέρει να βγει και πρώτος σκόρερ στον 2ο όμιλο με 13 γκολ συμβάλλοντας τα μέγιστα σε αυτή την μεγάλη επιτυχία.

Έχοντας ήδη δύο ανόδους, η Κέρκυρα του χτύπησε την πόρτα στις 25 Νοεμβρίου του 2015 και δεν το μετάνιωσε. Οι νησιώτες ήθελαν να ανέβουν στην Α' Εθνική και δεν γινόταν να βρουν καλύτερο προπονητή για να το πετύχουν. Ξεκίνησαν με τον Άγγελο Διγκόζη και τον Νοέμβρη όπως αναφέραμε έκαναν την αλλαγή στο πάγκο που τους έφερε και στην επιτυχία. Με τον Βοσνιάδη να έχει τα ηνία οι «Φαίακες» κατάφεραν να τερματίσουν στην 2η θέση με 75 βαθμούς, τρεις λιγότερους από την 1η ΑΕΛ, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τα εισιτήριο για τα... μεγάλα σαλόνια. Μια άνοδος που επετεύχθη με σχετική άνεση, καθώς τα Τρίκαλα που ήταν στην 3η θέση είχαν 67 βαθμούς και δεν μπόρεσαν να βάλουν δύσκολα σε ΑΕΛ και Κέρκυρα. Πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν οι Βιέρα Ελόνγκ και Αλέξανδρος Κοντός που πέτυχαν από 9 γκολ. Συνολικά οι νησιώτες κατάφεραν να ανέβουν παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο φτάνοντας τα 57 γκολ υπέρ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία την συγκεκριμένη χρονιά.

Προτελευταία άνοδος ομάδας με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο ήταν η προπέρσινη της Athens Kallithea. Οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν μετά από 18 χρόνια να βρεθούν στα μεγάλα σαλόνια με τον έμπειρο προπονητή να είναι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης αυτής επιτυχίας. Μια άνοδος που σφραγίστηκε με το 1-1 κόντρα στα Χάνια και μετά ακολούθησε ένας χαμός με τον Βοσνιάδη να είναι το κεντρικό πρόσωπο των πανηγυρισμών. Η Athens Kallithea κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου με 47 βαθμούς, 3 περισσότερους από τα δεύτερα Χανιά και 11 από την 3η Καλαμάτα και τον 4ο Ιωνικό. Στα Play Off έχοντας στα 8 παιχνίδια 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα, το συγκρότημα του Αλέκου Βοσνιάδη κατάφερε να πάρει τον τίτλο και να πανηγυρίσει την άνοδο στο θρυλικό «Ελ Πάσο». Ο έμπειρος τεχνικός ήταν το κεντρικό πρόσωπο με την Athens Kallithea όμως να μην του δίνει την ευκαιρία να είναι στον πάγκο της και στην μεγάλη κατηγορία, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΛ και βγήκε κερδισμένη.