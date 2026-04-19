Καλαμάτα: Οι πρωταγωνιστές της ανόδου μιλούν στο doc του Gazzetta
Η επιστροφή της Καλαμάτας στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου γιορτάστηκε με ένα ατελείωτο πάρτι στην πόλη, το οποίο αποτυπώνεται στο νέο ντοκιμαντέρ του Gazzetta.
Οι πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας εξιστορούν την πορεία τους προς την άνοδο, μαζί με τις καλές στιγμές, τις απογοητεύσεις και την ατέρμονη στήριξη των φιλάθλων τους.
Παμλίδης, Γκάμα, Στρούγγης, Μάντζης, Τσελεπίδης και Μουζάκης περιγράφουν την «έκρηξη» συναισθημάτων που έζησαν τον τελευταίο χρόνο, από την ήττα-σοκ με την Κηφισιά μέχρι τη συγκλονιστική υποδοχή και τη φιέστα στην κατάμεστη έδρα τους.
Δείτε το ντοκιμαντέρ του Gazzetta
