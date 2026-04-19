Πώς βίωσε ο κόσμος της Καλαμάτας την αναμονή μέχρι την άνοδο στη Super League; Δύο φίλαθλοι της Μαύρης Θύελλας συζητούν στο doc του Gazzetta για τη μεγάλη επιστροφή στην Α' Εθνική.

Αναμονή τέλος για την Καλαμάτα, που επέστρεψε στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια. Για τον κόσμο της Μεσσηνίας, αυτή η άνοδος ήταν η λύτρωση μετά από δεκαετίες πικρίας και... περιπλάνησης στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta, δύο φίλαθλοι της Μαύρης Θύελλας ξετυλίγουν το κουβάρι των αναμνήσεων, περιγράφοντας την ένδοξη ομάδα των παλιών χρόνων, όπως την έζησαν εκείνοι. Αναφέρονται στους ευεργέτες της και στους παίκτες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον σύλλογο πριν υποβιβαστεί.

Στη συζήτησή τους, στην οποία είναι παρών και ο Γιάννης Στάθης, team manager της Καλαμάτας, αναλύουν το πώς η μοίρα της ομάδας άλλαξε ριζικά με την έλευση του Γιώργου Πρασσά κι επιβεβαίωσαν ότι ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει πως η αγαπημένη του ομάδα θα παίξει ξανά στην κορυφαία κατηγορία.

