Πρασσάς στο doc του Gazzetta για την Καλαμάτα: «Η ήττα από τον Πανιώνιο μάς πήγε πίσω στον εφιάλτη με την Κηφισιά»
Ο Γιώργος Πρασσάς είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με την αναγέννηση της Καλαμάτας. Ανέλαβε τα ηνία της Μαύρης Θύελλας τον Ιούνιο του 2019, σε μια εποχή που η ομάδα «βολόδερνε» στα ερασιτεχνικά γήπεδα της Γ’ Εθνικής. Παρότι νέος στον χώρο του ποδοσφαίρου, πήρε την απόφαση να επωμιστεί το σύνολο των οικονομικών βαρών του συλλόγου.
Η επένδυσή του υπήρξε κολοσσιαία για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στο τέλος, όμως, δικαιώθηκε για την επιλογή του με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, με την Καλαμάτα να επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ μίλησε στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta για το πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, τα εμπόδια που συνάντησαν στο δρόμο τους, αλλά και το όραμά του για μια ισχυρή Καλαμάτα που θα εδραιωθεί στην Α' κατηγορία.
