Δήμαρχος Καλαμάτας: «Από τον Νοέμβριο η ομάδα θα παίζει στη φυσική της έδρα»

Μέλη της Καλαμάτας επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο της πόλης, Θανάση Βασιλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι από τον Νοέμβριο η Μαύρη Θύελλα θα παίζει στην Παραλία.

Στο Δημαρχείο Καλαμάτας βρέθηκε την Τετάρτη (22/4) αντιπροσωπεία της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μαύρης Θύελλας, για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Θανάση Βασιλόπουλο. Ο Δήμαρχος της πόλης αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα του γηπέδου και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι από τον Νοέμβριο οι Μεσσήνιοι θα παίζουν στη φυσική τους έδρα, όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν.

Το ζήτημα της προσωρινής έδρας της Καλαμάτας στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του επόμενου πρωταθλήματος είναι από τις προτεραιότητες της διοίκησης Πρασσά.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Αντιπροσωπεία της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ Καλαμάτα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο.

Οι νταμπλούχοι της Super League 2 βρέθηκαν στο Δημαρχείο της πόλης, έχοντας μαζί τους τα δύο τρόπαια της φετινής σεζόν, το πρωτάθλημα και το Super Cup, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη πορεία της Μαύρης Θύελλας.

Την ομάδα εκπροσώπησαν οι Έκτορας Στέφανος, Ιωακείμ Παπαδόπουλος, Γιάννης Στάθης και Βασίλης Μουζάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν και ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην έναρξη των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, καθώς και στη διαρκή στήριξη του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργου Πρασσά. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι από τον Νοέμβριο η ομάδα θα αγωνίζεται στη φυσική της έδρα.

Ο γενικός αρχηγός Γιάννης Στάθης, τόνισε την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας που ξεκίνησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, δηλώνοντας με βεβαιότητα πως «τα καλύτερα έρχονται».

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Παμλίδης, ευχαρίστησε για την πρόσκληση, εκφράζοντας την επιθυμία όλων να επιστρέψει σύντομα η ομάδα στο γήπεδό της και να έχει μια καλή πορεία στην επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία και τη στήριξη προς τον σύλλογο».