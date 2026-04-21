Το Gazzetta βρέθηκε στο λεωφορείο της Καλαμάτας και κατέγραψε το ατελείωτο πάρτι στην πόλη για την επιστροφή της ομάδας στην Α' Εθνική.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Gazzetta αποτύπωσε την ιστορική επιστροφή της Καλαμάτας στα «μεγάλα σαλόνια», εξασφαλίζοντας αποκλειστικά πλάνα από την κορύφωση των πανηγυρισμών στην πόλη της Μεσσηνίας.

Η κάμερα βρέθηκε πάνω στο πούλμαν της Μαύρης Θύελλας, καταγράφοντας τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών στην αποθέωση του κόσμου.

Οι παίκτες με την κούπα στα χέρια έγιναν... ένα με το πλήθος που έχει κατακλύσει κάθε γωνιά της πόλης, με τους φιλάθλους να ακολουθούν τη διαδρομή μέχρι την κεντρική πλατεία, δημιουργώντας μια αξέχαστη ατμόσφαιρα στους δρόμους της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.