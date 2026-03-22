Η πιο εμβληματική φίλαθλος του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω έχει την... τιμητική της στη φιέστα ανόδου του Γηραιού.

Ξεχωριστή ημέρα για τον Ηρακλή. Ο Γηραιός λίγες εβδομάδες μετά την εξασφάλιση της ανόδου έχει τη φιέστα του στο Καυταντζόγλειο, όπου μετά το ματς με την Αναγέννηση Καρδίτσας ακολούθησε η απονομή.

Φυσικά από το γήπεδο δεν θα μπορούσε να λείπει η πιο γνωστή και πιστή οπαδός της ομάδας, η κυρία Χάιδω. Η ηλικιωμένη φίλη των Θεσσαλονικιών έβαλε το κασκόλ της και βρέθηκε στην εξέδρα για να πανηγυρίσει αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας της καρδιάς.

Η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης εστίασε αρκετές φορές στην κυρία Χάιδω, η οποία ζούσε τις στιγμές σαν... έφηβη, με ενθουσιασμό, ζωντάνια και συνθήματα.

Μάλιστα, μετά το ματς η εμβληματική φίλαθλος του Ηρακλή κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή του τροπαίου και των μεταλλίων.