Μετά το τέλος του αγώνα του Πανιωνίου με την Καλαμάτα και την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» στην Super League υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων

Η Καλαμάτα επικράτησε του Πανιωνίου με 1-0 και επέστρεψε στην Super League μετά από 26 χρόνια. Μια ιστορική νίκη για την «Μαύρη Θύελλα», με τους παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη να χαίρονται με την ψυχή τους αυτή την επιτυχία.

Ωστόσο με το που τελείωσε το ματς και ξεκίνησαν οι πανηγυρισμοί υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Μια ένταση που δεν συνεχίστηκε καθώς έσπευσαν οι ψυχραιμότεροι με πρώτο τον Αλέκο Βοσνιάδη και όλα ηρέμησαν.