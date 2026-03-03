Συνεχίζονται τα παράπονα της Ελλάς Σύρου για την διαιτησία, με τον πρόεδρο της ομάδας να κάνει νέα, «αιχμηρή» ανάρτηση.

Μια φάση που ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων και ουσιαστικά ανάγκασε τους ανθρώπους της Ελλάς Σύρου να εκδόσουν επίσημη ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, συνέβη στο παιχνίδι της Κυριακής (1/3) με την Ηλιούπολη.

Με το σκορ στο 1-1 και το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, μετά από σέντρα παίκτη των γηπεδούχων, ποδοσφαιριστής της Ηλιούπολης βρήκε ξεκάθαρα με το χέρι του την μπάλα εντός περιοχής. Ωστόσο, ο διαιτητής της συνάντησης δεν υπέδειξε παράβαση, προκαλώντας πανικό στο γήπεδο της Ερμούπολης.

Οι φίλαθλοι και οι διοικούντες της ομάδας των Κυκλάδων «βράζουν» με την αντιμετώπιση που τυγχάνει η ομάδα τους, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γιώργος Λεονταρίτης προέβη σε μια «αιχμηρή» ανάρτηση στα social media, όπου χαρακτηριστικά αναφέρει πως «Ακόμη και ο προπονητής της Ηλιούπολης θα έδινε αυτό το πέναλτι».