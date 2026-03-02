Με επίσημη ανακοίνωσή της η Ελλάς Σύρου εξέφρασε τα παράπονά της από την διαιτησία που αντιμετωπίζει, με αφορμή και το παιχνίδι με την Ηλιούπολη (1-1).

Στο 1-1 έμειναν Ελλάς Σύρου και Ηλιούπολη το μεσημέρι της Κυριακής (1/3) στο Δημοτικό Γήπεδο της Ερμούπολης, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Playout για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Οι Συριανοί είχαν τρία δοκάρια, προηγήθηκαν, δέχθηκαν την ισοφάριση και στο φινάλε πίεσαν για τη νίκη, με μια φάση στο τέλος του παιχνιδιού να σηκώνει έντονες αντιδράσεις, καθώς πιθανότατα υπήρξε παράβαση για πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

Αυτή (σσ η φάση) στάθηκε αφορμή έτσι ώστε η Ελλάς να εκδόσει μια σύντομη αλλά ουσιαστική ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τα παράπονά της, για τις διαιτησίες που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, κάνοντας λόγο για «Επιλογές» και όχι «Διαιτητικά λάθη».