«Ο Άντι Λίλα μαζί με Αλβανό επιχειρηματία πάει να πάρει τον ΠΑΣ Γιάννινα»

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος», ο Άντι Λίλα παρέα με Αλβανό επιχειρηματία ενδιαφέρονται για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ενδιαφέρον έχει προκύψει για την απόκτηση του ΠΑΣ Γιάννινα από Αλβανό επιχειρηματία, ο οποίος έχει στο πλευρό του τον πρώην παίκτη της ομάδας, Άντι Λίλα σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος».

Μπορεί ο Νίκος Σιόντης να διατηρεί το first option και να ανακοίνωσε την αποχώρησή του, ωστόσο να παραμένει ενεργός προκειμένου να βρει κάποιον να αναλάβει την ομάδα. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τα χρέη και τις εκκρεμότητες, αλλά και τι αλλάζει στην Γ' Εθνική.

Μάλιστα έχει υπάρξει και συνάντηση μεταξύ εκείνου και του Γιαννιώτη επιχειρηματία τη Δευτέρα (04/05). Όσον αφορά τα όσα διημείφθησαν εκεί, υπήρξε κουβέντα για το επιχειρηματικό πλάνο ενώ λέγεται πως επισκέφτηκε και το ΠΕΑΚΙ.

Μαζί του εκεί ήταν «παρών» και ο πρώην παίκτης της ομάδας, Άντι Λίλα, ο οποίος έμεινε στα Γιάννενα (2011-2019) για οκτώ χρόνια έχοντας ένα δανεισμό έξι μηνών (Γεν. 2015-Ιουν. 2015).

Από 1η Ιουλίου η ομάδα θα περάσει στα χέρια του Ερασιτέχνη και υπεύθυνος θα είναι ο Γιώργος Οικονόμου, οπότε θα γίνουν με κείνον οι όποιες διαπραγματεύσεις.