Τρεις αφαιρέσεις βαθμών έχουν ενεργοποιηθεί για τον ΠΑΣ Γιάννινα, λόγω παλαιών οφειλών, εκ των οποίων η μία είναι οριστική.

Ολοένα και... σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες βρίσκονται σε δεινή θέση στην (υπό αντίξοες συνθήκες) προσπάθεια τους να αποφύγουν τον υποβιβασμό, καθώς έχουν τρεις ενεργές αφαιρέσεις βαθμών.

Συγκεκριμένα εκτός από την οριστική απόφαση για τις οφειλές στον Μάρκο Μαραγκουδάκη, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα της Ηπείρου της σεζόν 2002-03, έχουν επιβληθεί ακόμα δύο «-3», για τον Γκεόργκι Σεϊτάνοφ, ο οποίος είχε περάσει από τους Γιαννιώτες το 2003, αλλά και για ακόμα μια περίπτωση.

Η Λίγκα έχει προχωρήσει ήδη στην αφαίρεση των βαθμών, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να έχει πλέον -1 βαθμό, με τις δυο αφαιρέσεις φυσικά να μην είναι οριστικές τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Θυμίζουμε πως απομένουν εννέα αγωνιστικές για τα Play Out, ενώ η Καβάλα που είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού έχει 12 βαθμούς.