Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2: Οι πανηγυρισμοί των παικτών και των οπαδών των Κυανέρυθρων (Vids)
Ο Πανιώνιος θριάμβευσε με 2-0 στο ντέρμπι της Καλαμάτας (πρώτη αγωνιστική των play offs) μέσα στην Παραλία και πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ονειρεύεται την επιστροφή στη Superleague 2 καθώς πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2.
H Καλαμάτα μπήκε στα playoffs αήττητη, αφού μετρούσε 16 νίκες και 2 ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ο Πανιώνιος είχε 13-4-1. Οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη, ωστόσο, στην πρεμιέρα των playoffs έβγαλαν ψυχή και πανηγύρισαν σπουδαία νίκη με 2-0 με γκολ των Κρητικού, Κιάκου σε δυο αντεπιθέσεις και φυσικά έχουν κάθε λόγο να κάνουν όνειρα για άνοδο. Στο άλλο ματς Μαρκό και Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 1-1.
Δείτε πώς πανηγύρισαν οι παίκτες του Πανιωνίου μετά τη λήξη του αγώνα και με τους λιγοστούς οπαδούς τους...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.