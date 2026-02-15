Δείτε πώς πανηγύρισαν οι παίκτες του Πανιωνίου τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Καλαμάτας, με την οποία οι Κυανέρυθροι μπήκαν πολύ δυνατά στη διεκδίκηση της ανόδου στη Superleague 1.

Ο Πανιώνιος θριάμβευσε με 2-0 στο ντέρμπι της Καλαμάτας (πρώτη αγωνιστική των play offs) μέσα στην Παραλία και πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης ονειρεύεται την επιστροφή στη Superleague 2 καθώς πλέον οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2.

H Καλαμάτα μπήκε στα playoffs αήττητη, αφού μετρούσε 16 νίκες και 2 ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ ο Πανιώνιος είχε 13-4-1. Οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη, ωστόσο, στην πρεμιέρα των playoffs έβγαλαν ψυχή και πανηγύρισαν σπουδαία νίκη με 2-0 με γκολ των Κρητικού, Κιάκου σε δυο αντεπιθέσεις και φυσικά έχουν κάθε λόγο να κάνουν όνειρα για άνοδο. Στο άλλο ματς Μαρκό και Ολυμπιακός Β' ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

Δείτε πώς πανηγύρισαν οι παίκτες του Πανιωνίου μετά τη λήξη του αγώνα και με τους λιγοστούς οπαδούς τους...