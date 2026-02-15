Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2: Τα highlights του αγώνα
Ντέρμπι με ένταση, μονομαχίες και μεγάλο νικητή τον Πανιώνιο. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης στην πρεμιέρα των playoffs για την άνοδο στη Super League θριάμβευσε με 2-0 μέσα στην Καλαμάτα της τοπικής ομάδας.
Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0. Στο 53' ο Πανιώνιος βρήκε το γκολ σε μία εκπληκτική αντεπίθεση. Ο Ντίας έδωσε από αριστερά στον Κρητικό και ο 30χρονος Λαρισαίος από το ύψος του πέναλτι νίκησε τον Γκέλιο για το 1-0.
Η «Μαύρη Θύελλα» επιχείρησε να ισοφαρίσει, έφτασε σε αρκετές περιπτώσεις κοντά στο 1-1 με αποκορύφωμα το ψαλιδάκι του Βαφέα στο 97', το οποίο απέκρουσε ο Γιαννακόπουλος και στο 99' έγινε το 0-2. Σε αντεπίθεση ο Γιάκοβλεφ πλάσαρε, η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι και στην επιστροφή ο Κιάκος την έσπρωξε στα δίχτυα.
Τα highlights του αγώνα
