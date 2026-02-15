Με μια σπουδαία απόκρουση στο ανάποδο ψαλίδι του Βαφέα, ο Γιαννακόπουλος κράτησε το μηδέν για τον Πανιώνιο στο ματς με την Καλαμάτα.

Την απόκρουση της φετινής Super League 2 έκανε στο ματς με την Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική των Play Offs του Νοτίου Ομίλου ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, Νίκος Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα με την ομάδα του να προηγείται με 1-0 και το ματς να βρίσκεται στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον διαιτητή να έχει δώσει 8, ο Βαφέας μετά από σέντρα πήγε να πετύχει το γκολ της καριέρας του με ανάποδο ψαλίδι. Ο Γιαννακόπουλος όμως είχε άλλη άποψη και με φοβερή εκτίναξη κράτησε το μηδέν για να κάνουν στην συνέχεια οι «κυανέρυθροι» το 2-0 παίρνοντας την σπουδαία νίκη.