Καλαμάτα – Πανιώνιος: Η σπουδαία απόκρουση του Γιαννακόπουλου στο ψαλιδάκι του Βαφέα (vid)
Την απόκρουση της φετινής Super League 2 έκανε στο ματς με την Καλαμάτα για την 1η αγωνιστική των Play Offs του Νοτίου Ομίλου ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, Νίκος Γιαννακόπουλος. Συγκεκριμένα με την ομάδα του να προηγείται με 1-0 και το ματς να βρίσκεται στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον διαιτητή να έχει δώσει 8, ο Βαφέας μετά από σέντρα πήγε να πετύχει το γκολ της καριέρας του με ανάποδο ψαλίδι. Ο Γιαννακόπουλος όμως είχε άλλη άποψη και με φοβερή εκτίναξη κράτησε το μηδέν για να κάνουν στην συνέχεια οι «κυανέρυθροι» το 2-0 παίρνοντας την σπουδαία νίκη.
