Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω αποτελεί ο Μανώλης Σκύβαλος μετά από επτά ματς στον πάγκο.

Την απόφαση να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Μανώλη Σκύβαλο πήρε το Αιγάλεω ενόψει της έναρξης των Play Out στη Super League 2.

Έπειτα από επτά παιχνίδια ο 43χρονος τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του «Σίτι» και μένει πλέον να φανεί ο αντικαταστάτης του.

Ο Σκύβαλος στα επτά ματς που κάθισε στην τεχνική ηγεσία του Αιγάλεω μέτρησε δύο νίκες και πέντε ήττες.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανώλη Σκύβαλο.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα και τη συνολική του παρουσία στο σύλλογο.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ».