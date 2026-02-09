Ο Τιάγκο Αντίνο, αδερφός του εξτρέμ του Παναθηναϊκού Σαντίνο Αντίνο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μαρκό.

Στην Ελλάδα μαζί με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό, ήρθε και ο αδερφός του Τιάγκο που επίσης είναι ποδοσφαιριστής. Ο Τιάγκο, που αφίχθη στην Αθήνα την ίδια μέρα με τον Σαντίνο, θα συνεχίσει την καριέρα στη Super League 2 με τη Μαρκό.

Ο Τιάγκο γεννήθηκε στις 13/10/03, έχει ύψος 1,70 και είναι δεξί μπακ χαφ. Στην καριέρα του έχει φορέσει και τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ, αλλά δεν κατάφερε να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα του μεγάλου συλλόγου της Αργεντινής και του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Στην ανακοίνωση της Μαρκό αναφέρεται για τον Τιάγκο Αντίνο:

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή Tiago Andino Valencia. Ο 22χρονος ακραίος αμυντικός έρχεται στην ομάδα μας για να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα, φέρνοντας μαζί του παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής.

Ο Tiago Andino ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Godoy Cruz, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στη River Plate. Την τελευταία διετία ανήκε στο δυναμικό της Independiente Rivadavia, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής (Liga Profesional), συμμετέχοντας σε αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόστερ, με στόχο η ομάδα να αλλάξει επίπεδο και να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστική στην έναρξη των Play-off του πρωταθλήματος της Superleague 2.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας μας και δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις που θα του παρουσιαστούν.

Tiago, καλώς όρισες στην οικογένεια της Μαρκό!».



