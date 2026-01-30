Ενίσχυση για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β' με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 24χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού, Μπρούνο Πέρες.

Μεταγραφών συνέχεια, όχι μόνο για τις ομάδες της Super League, αλλά και γι' αυτές της Super League 2. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και η απόκτηση του Μπρούνο Πέρες από τον Αστέρα Τρίπολης Β'.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αρκάδων έχει ως εξής: «Ανακοίνωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Αργεντινή, Bruno Perez.

Ο ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή, Bruno Luciano Perez Dominguez εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B' AKTOR με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Αργεντινής, Deportivo Madryn. Ο Bruno Perez γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 2002 στην πόλη Córdoba της Αργεντινής και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Προέρχεται από τις Ακαδημίες τις ομάδας από την Αργεντινή Belgrano και έχει αγωνιστεί στην ομάδα της Χιλής Deportes Antofagasta (27 συμμετοχές, 2 γκολ) και στην ομάδα της πατρίδας του Deportivo Madryn (71 συμμετοχές, 9 γκολ).

Καλωσορίζουμε τον Bruno Perez στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία.

«Είμαι εδώ να δουλέψω και να δείξω την ποδοσφαιρική μου ικανότητα»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Πέρες ανέφερε τα εξής: «Χαίρομαι πολύ για τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου και την προοπτική να αγωνιστώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ τον σύλλογο του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη, είμαι εδώ για να δουλέψω και να δείξω την ποδοσφαιρική μου ικανότητα και επιθυμία».