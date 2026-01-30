Τα Χανιά ενίσχυσαν την επιθετική τους γραμμή με την απόκτηση του 25χρονου Νιγηριανού επιθετικού Ότσε Οτσεβέτσι, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση ο σύλλογος.

Παίκτης των Χανίων είναι επίσημα ο Ότσε Οτσεβέτσι, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του του 25χρονου Νιγηριανού επιθετικού, ο οποίος μετρά συμμετοχές στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του Oche Ochowechi, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιθετική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει ταχύτητα, τεχνική και εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα.

Ο Oche Ochowechi γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2001 στη Benue State της Νιγηρίας, έχει ύψος 1,79 μ. και αγωνίζεται με την ίδια άνεση ως εξτρέμ, κεντρικός επιθετικός αλλά και επιτελικός μέσος, προσφέροντας πολλές λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Remo Stars FC της πατρίδας του, όπου κατέγραψε 34 συμμετοχές, 4 γκολ και 4 ασίστ, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τις προοπτικές του. Τη σεζόν 2017-18 μετακόμισε στη Rivers United FC με 21 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ ακολούθησε η Plateau United (2018-2021), όπου είχε 71 συμμετοχές με 11 γκολ και 7 ασίστ. Το 2021 έκανε το μεγάλο βήμα στην Ευρώπη, μετακομίζοντας στην Feirense της Πορτογαλίας, όπου παρέμεινε έως το 2024, μετρώντας 79 συμμετοχές, 10 γκολ και 4 ασίστ και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην FK Gabala στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της Hapoel Rishon LeZion στο Ισραήλ, καταγράφοντας 20 συμμετοχές και 3 γκολ.

Συνολικά, στην επαγγελματική του πορεία μετρά 227 συμμετοχές, 31 γκολ και 17 ασίστ.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Oche Ochowechi στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».