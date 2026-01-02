Η ΠΑΕ Χανιά ανακοίνωσε νέα στρατηγική επένδυση.

Σε νέα διοικητική εποχή περνά η ΠΑΕ Χανιά, καθώς η GSA Global Holdings αναλαμβάνει τη διοίκηση του συλλόγου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την κρητική ομάδα. Στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Ιωάννου.

Η ΠΑΕ Χανιά, με επίσημη ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης, τονίζοντας πως πλέον εφαρμόζεται ένα νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας με στόχο την αναβάθμιση του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Χανίων:

«Η ΠΑΕ Χανιά εισέρχεται σε μία νέα εποχή διοίκησης και επαγγελματικής ανάπτυξης

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη μιας νέας περιόδου στην ιστορία της, μετά την ολοκλήρωση στρατηγικής επένδυσης και την εφαρμογή ενός ανανεωμένου πλαισίου διοίκησης και λειτουργίας.

Η νέα αυτή φάση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Συλλόγου στον επαγγελματισμό, στην κανονιστική συμμόρφωση και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ο στρατηγικός επενδυτής, GSA Global Holdings, συνεισφέρει διεθνή εμπειρία, δομημένη εποπτεία και μακροπρόθεσμο όραμα, με στόχο την αγωνιστική ανταγωνιστικότητα, τη θεσμική σταθερότητα και την υπεύθυνη ανάπτυξη του Συλλόγου. Η επένδυση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τους φιλάθλους της ΠΑΕ Χανιά.

Η ΠΑΕ Χανιά συνεχίζει να εκπροσωπεί τα Χανιά μας με υπευθυνότητα και υπερηφάνεια, επενδύοντας στην Πρώτη Ομάδα, στην Ακαδημία και στην παρουσία της στην τοπική κοινωνία, με διαφάνεια και επαγγελματισμό εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με τη στρατηγική πορεία του Συλλόγου θα ακολουθήσουν.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Ιωάννου

ΠΑΕ Χανιά

Τα Χανιά μας. Ένας Σύλλογος. Νέα Εποχή!».