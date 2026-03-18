Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τα Χανία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα με την Athens Kallithea

Η ΠΑΕ Χανιά κλήθηκε σε απολογία από την ΔΕΑΒ για τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης της κρητικής ομάδας με την Athens Kallithea.

Τα Χανιά υποδέχθηκαν τη Κυριακή (15/03) στην έδρα τους την Athens Kallithea στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play-outs της Superleague 2 και ηττήθηκαν με 1-2 χάρη στο γκολ με κεφαλιά του Πολωνού Ματίγιεβιτς στο 84'.

Οι Κρητικοί βέβαια βρήκαν δίχτυα στο 81ο λεπτό του αγώνα με τον Καπνίδη, ωστόσο το γκολ του για το 2-1 δεν μέτρησε μιας και ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ στη συγκεκριμένη φάση.

Ο παίκτης των Χανίων, που ξεκίνησε από κανονική θέση πίσω από δύο αντιπάλους του, είδε το τέρμα του να ακυρώνεται, με την ΠΑΕ να κάνει λόγο για μία απόφαση που άλλαξε την εικόνα του ματς μιας και ακολούθησε το νικητήριο γκολ από την ομάδα της Καλλιθέας.

Οι διαιτητικές αυτές αποφάσεις, «εξόργισαν» τους φιλάθλους των γηπεδούχων, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης προχώρησαν σε βίαια επεισόδια κατα του. Η ΔΕΑΒ τώρα, με ανακοίνωση της, κάλεσε σε απολογία την ΠΑΕ Χανιά, για τα όσα έλαβαν χώρα έξω από το γήπεδο την Κυριακή, ανάμεσα σε οπαδούς και τον διαιτητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ), αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό (επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσαν φίλαθλοί της σε βάρος των διαιτητών του αγώνα), το οποίο έλαβε χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Περιβολίων Χανίων, μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, στις 15/03/2026, για την 5η αγωνιστική της φάσης των play out του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.